Attraverso il proprio profilo Twitter, Mino Raiola, procuratore di molti calciatori, ha fatto chiarezza del suo account Facebook: "Ho solo creato un profilo Facebook per far capire che gli altri che usano il mio nome sono fake. Io non posto e non utilizzerò mai Fecebvook per commentare sul mio o su altri account. Sono stato impersonato per anni su Facebook e Linkedin e fa schifo".

I only created a Facebook account so people realise other accounts using my name are fake. I don’t post and will never use Facebook to make any comment in my or other people’s accounts. I am being impersonated for years on Facebook and Linkedin and it sucks.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) 26 marzo 2019