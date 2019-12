© foto di Alessio Alaimo

Mino Raiola è uno degli agenti più influenti degli ultimi anni e dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, suo assistito, al Milan, è tornato a parlare anche in Italia, questa volta dalle colonne di Repubblica: "Zlatan è tornato in rossonero per divertire il mondo" poi ha aggiunto che questi mesi saranno come "l'ultima tournée dei Queen" ovvero un lungo tributo che era necessario fare a San Siro.

La Serie A non è un cimitero degli elefanti - L'arrivo di un quasi 39enne trae in inganno perché secondo il procuratore "il caso di Zlatan è diverso" e poi perché comunque non arrivano solo giocatori in avanti con gli anni visto che lo stesso Raiola ha portato De Ligt che "vuole diventare il migliore difensore al mondo" e che allo stesso agente, quando ha scelto la nuova tappa della sua carriera, ha detto: "Devo andare all'Harvard della difesa". Ed è per questo che hanno scelto di vestire la maglia della Juventus.