Ibra ricorda Raiola con una battuta: "Mi avrebbe fatto continuare per avere la commissione"

Zlatan Ibrahimovic parla della sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo. Un pensiero anche per Mino Raiola, suo agente sin dai tempi dell'Ajax: "Tutto ciò che ho fatto l'ho fatto con Mino, anche fuori dal calcio. Ero da solo, non avevo qualcuno al mio fianco. Sono molto riservato delle mie cose, con Mino le ho divise. C'è stata la sua tragedia e non più stata la stessa cosa. Se fosse per lui continuavo a giocare a calcio perché voleva la commissione... Scusa Mino, ma è la verità".