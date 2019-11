© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Ivan Rakitic del Barcellona. Il croato è fuori dal progetto dei catalani e la dirigenza prepara il confronto. In Inghilterra c'era il Manchester United ma il giocatore non sembra convinto della destinazione. C'è così l'Atletico Madrid ma occhio alla Juventus: può tornare d'attualità lo scambio con Emre Can (che piace sempre al PSG) mentre il Milan avrebbe ora altre priorità.