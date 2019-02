© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic allontana l'Inter e l'Italia. Alla domanda di un giornalista di DAZN presente all'interno della mixed zone del Santiago Bernabeu dopo il Clasico vinto 3-0 dal Barça, il centrocampista croato ha detto di essere felice dov'è. "Sei italiano? - il virgolettato ripreso da FcInterNews - adoro vivere in Spagna, purtroppo non posso chiedere un altro passaporto perché ne ho già due. Chiederei anche quello spagnolo perché qui sono felice e anche la mia famiglia si trova bene. Le mie figlie stanno bene qui a Barcellona, anche perché è vicino a Siviglia. Per cui stare qui per me è perfetto".