© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic è infelice. Il centrocampista croato, come riporta oggi la BBC, avrebbe voluto la cessione già a gennaio, ma alla fine dovrà restare al Barcellona almeno fino a giugno a causa dell'impossibilità di trovare un sostituto e dei dubbi della società sulla sua partenza.

Manchester o Torino - L'ex Siviglia - racconta l'emittente inglese - ha sperato fino all'ultimo in un cambio di maglia in questa finestra invernale: su di lui c'erano infatti con forza Juventus e Manchester United, da tempo alla ricerca di un rinforzo d'esperienza per la propria mediana. Ma il Barça è stato irremovibile e ha detto no, nonostante il poco spazio ottenuto finora da Rakitic in questa stagione.