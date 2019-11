© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'anticipazione social di Movistar+ riporta alcune dichiarazioni di una lunga intervista a Ivan Rakitic che si è lamentato per i pochi minuti giocati: "Come mi posso divertire senza giocare? Come dico molte volte, è un po' come quando a mia figlia tolgono un gioco. Si sente triste e io mi sento così. Mi hanno preso la palla e mi sento triste. Capisco le decisioni dell'allenatore o di un club ma dopo quello che ho dato in questi cinque anni che sono stato qui voglio continuare a giocare e a divertirmi, è la cosa più importante per me. Ho 31 anni, non 38, mi sento al meglio anche fisicamente".