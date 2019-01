© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Di mercato non parlo". Secco, Massimiliano Allegri, in risposta all'inevitabile domanda sul possibile arrivo di Aaron Ramsey già a gennaio. Un'ipotesi che però, leggendo tra le righe, pare da escludere: "È un giocatore dell'Arsenal e non posso parlarne. Anche perché la rosa della Juve è a posto così".