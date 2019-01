Ramsey ha in testa la Juve, summit decisivo a breve: contratto già pronto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey ha in testa la Juventus. Tuttosport scrive che l'entourage del centrocampista gallese, in scadenza a giugno con l'Arsenal, nei prossimi giorni incontrerà nuovamente i bianconeri per il summit decisivo. Tuttavia il calciatore dovrebbe trasferirsi a Torino soltanto in estate, perché i gunners hanno bisogno di lui e i costi per la Juve potrebbero essere più vantaggiosi. Intanto il contratto è già pronto: quadriennale da 6,5 milioni di euro a stagione, che può salire a sette e otto milioni di euro con i bonus (al 50% e al 70% delle presenze collezionate rispetto alle gare totali). All'Arsenal non sarà versato un euro, ma Andrea Agnelli riconoscerà ben nove milioni di euro all'entourage del ragazzo.