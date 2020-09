Ramsey vuole guadagnarsi la Juventus: non è incedibile ma gode della stima di Pirlo

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Aaron Ramsey. Il gallese non è fuori dal progetto ma neanche incedibile. Però la volontà è cercare il rilancio alla Juventus con Andrea Pirlo. Un'incognita per gli infortuni ma è un giocatore che piace anche al nuovo tecnico di casa bianconera per duttilità e dinamismo. In mezzo, peralatro, è l'interno che segna più di tutti, in un reparto che con Sarri è stato avaro di gol.