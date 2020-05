Rangnick apre al Milan: "Mi ha cercato, l'idea mi piace: ma non sia una missione suicida"

vedi letture

In una intervista concessa alla Bild, Ralf Rangnick ha parlato in modo molto franco della trattativa con il Milan, aprendo in modo deciso ad una avventura in Italia: "Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi. Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Certo, l'avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida. Senza voler essere presuntuoso, ma la cerchia dei club che mi possono interessare è abbastanza ristretta".