Ranieri: "Altri volevano Sousa, tornato alla Roma grazie a Totti"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal microfono di Sky Sport, Claudio Ranieri ha parlato di diversi aspetti legati alla Roma.

Cosa resta dell'ultima parentesi? "Mi rimarrà per sempre l'abbraccio del pubblico, l'orgoglio di aver dato una mano alla squadra del mio cuore".

C'è paura da parte dei tifosi sul futuro della Roma americana. "Credo che molto dipenda dallo stadio e dalla chance di fare qualcosa. E' ovvio che un club voglia fare le cose fatte bene, il Fair-Play Finanziario te lo impone e con lo stadio possono esserci introiti maggiori. Il pubblico vuole i risultati sul campo, ora è importante trovare allenatore e ds. Tutti devono remare dalla stessa parte, è fondamentale".

C'è la sensazione che Juventus e Napoli siano troppo superiori alla Roma, mentre l'Inter si rinforza. Per i giallorossi resta la possibilità di lottare solo per il quarto posto? "Me lo auguro che possa lottare per la Champions".

Questa Roma non può fare di più? "Il calcio è bello perché nulla è scritto, il mio Leicester lo dimostra. Da tifoso me lo auguro".

Ha dei consigli da dare a Totti? "No, abbiamo parlato a lungo. Lui sa come la penso, gli faccio i miei auguri".

E' vero che incide poco nelle scelte del club? "Scegliendo me, ha inciso molto. C'è chi voleva Sousa, invece sono arrivato io".

Ha dei consigli per De Rossi? "Nulla, lui vuole ancora giocare. Gli auguro di trovare una squadra della sua dimensione".

Cosa ne pensa delle notizie pubblicate da La Repubblica? "Mi è sembrato un articolo 'ad hoc', fatto da chi voleva fare casino. Notizie che partono dall'Italia o dall'estero? Tutti lo sappiamo, anche i tifosi".