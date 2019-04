Ranieri: "Vorrei Conte come nuovo allenatore della Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: "Pastore l'ho visto in allenamento, che per me è sacro. I giocatori parlano lì, lui era già dall'altra settimana che mi aveva fatto pensare di schierarlo. Durante questa settimana ha fatto cose notevoli".

Sul piano della qualità è la partita più bella? "Sicuramente, abbiamo fatto un uno-due molto presto. I ragazzi si sono rasserenati. Le qualità che hanno loro ce l'hanno poche squadre. Oggi i ragazzi non sono stati egoisti e hanno giocato insieme per tutti i 90 minuti".

La squadra inizia a divertirsi. "Ho fatto notare cosa è successo a Milano, abbiamo concesso troppi cross ed è arrivato il gol. Il Cagliari è bravissimo ad allargare, poi Pavoletti e Joao Pedro creano scompiglio. I nostri due esterni si sono sobbarcati un grosso lavoro".

Ha già compilato uno schema in vista della corsa Champions? "Non sto compilando niente. Domani è festa, mi godo la famiglia".

Stai rivalutando un mercato che tanti hanno giudicato negativamente. "Il problema è questo, erano andati via giocatori importanti. Quelli che restano non sono cosi contenti. C'è stato un po' di disappunto interiore da parte dei giocatori, i nuovi arrivati non sono stati così tanto aiutati. Sono tutte cose che in uno spogliatoio pesano, i ragazzi stanno riprendendo consapevolezza dei loro mezzi. Pastore non lo scopro di certo io, gli ho detto gioca come sai e difendi come voglio io. Per me questo va bene".

Da tifoso vorrebbe Antonio Conte? "Sì, lo vorrei. Ma sono l'ultimo a sapere le cose (ride, ndr). Se arriva Antonio sarò super felice".