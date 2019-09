Ranking Fifa, Italia al 15° posto. Belgio sempre in testa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi è stata comunicata la nuova classifica mondiale della FIFA per nazionali. È sempre il Belgio a guidare il Ranking davanti a Francia e Brasile che si sono scambiate la posizione dopo l’ultimo aggiornamento. Al quarto posto resta stabile l’Inghilterra, mentre il Portogallo sale al quinti posto scavalcando l’Uruguay. Balzi in avanti anche per Spagna (due posizioni conquistate) e Olanda (tre posizioni), mentre l’Italia sale al quindicesimo posto scavalcando la Germania. Fra le prime 20 il dato maggiormente negativo è fatto registrare dal Cile che perde tre posizioni. Queste le prime venti nazionali del nuovo Ranking:

1) Belgio

2) Francia (+1)

3) Brasile (-1)

4) Inghilterra

5) Portogallo (+1)

6) Uruguay (-1)

7) Spagna (+2)

8) Croazia (-1)

9) Colombia (-1)

10) Argentina

11) Svizzera

12) Messico

13) Olanda (+3)

14) Danimarca (-1)

15) Italia (+1)

16) Germania (-1)

17) Cile (-3)

18) Svezia

19) Perù

20) Senegal