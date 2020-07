Rashica e i contatti avanzati del Werder Brema: ma il Milan non si muove fino a Rangnick

Milot Rashica è uno dei profili più importanti di questo principio di mercato. Il kosovaro, reduce da una stagione discreta con il Werder Brema nonostante la salvezza arrivata solamente nel playout contro l'Heidenheim (rocambolescamente raggiunto dopo l'harakiri del Fortuna Dusseldorf), è valutato circa 25 milioni di euro e può essere utilizzato come jolly d'attacco, sia a destra che a sinistra.

I CONTATTI AVANZATI - Oggi il dirigente Baumann ha spiegato come per Rashica ci siano delle proposte sul tavolo, con moltissimi sondaggi dalla Premier League, ma contatti avanzati con un club in particolare. Non c'è il nome, ma dovrebbe essere il Lipsia, club che ha intenzione di aggiungere un altro trequartista alla propria batteria.

INCONTRO CON PETRALITO - Nei giorni indietro Petralito, intermediario per la Germania del giocatore, ha fatto visita al Milan, la pista però appare tiepida, al netto delle speculazioni delle ultime ore. Sul giocatore c'era anche la Lazio, anche lei che però non sta affondando. La sensazione è che il calciatore, alla fine, rimarrà in Germania a meno di colpi di scena.