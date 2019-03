Fonte: firenzeviola.it

Jacob Ramussen ha parlato del suo futuro ai microfoni di bold.dk: "Sono contento che la Fiorentina abbia visto qualcosa di buono in me quando ho giocato. Significa che credono in me e nelle mie qualità. È sicuramente una grande opportunità, in una realtà diversa ed in un club più grande. Mi hanno parlato di belle strutture e soprattutto di una città magnifica. Non so cosa abbiano in mente per il mio futuro, ma so che voglio giocare e, giorno dopo giorno, dimostrare tutto il mio valore. Ho parlato con Norgaard, ma maggiormente con Pasqual, mio compagno ad Empoli e che ha giocato 11 anni alla Fiorentina. Credo sia logico da parte mia chiedergli informazione e lui mi ha detto solo cose positive sul club e di questo sono molto contento. Adesso cerco di concentrarmi solo sull'Empoli, nonostante la mia felicità per questo trasferimento. Non ho tempo per pensare alla Fiorentina e alla prossima stagione: devo solo mantenere la categoria".