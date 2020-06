Raul Jimenez: "Essere accostato a Juve, Liverpool e Barcellona mi spinge a dare il massimo"

Raul Jimenez potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. L'attaccante del Wolverhampton ha parlato a Bolavip delle voci su un suo trasferimento in una big: "Mi fa piacere. Non so se sia vero, ma essere accostato a squadre del calibro di Manchester United, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City e Juventus è molto bello. Sono squadre che hanno fatto la storia del calcio. Questo mi da la forza per far meglio e continuare a crescere. Lo prendo come un incentivo, un modo per dare ancora di più".