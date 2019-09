RBN, Rinaudo: "Juve, Barzagli ha grandi caratteristiche morali"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Leandro Rinaudo: “Barzagli? Ci siamo conosciuti a Palermo e poi ritrovati alla Juve, ci conosciamo abbastanza bene. Non mi sorprende il ritorno alla Juve, conoscendo Andrea e le sue caratteristiche morali penso che sia un predestinato anche da questo punto di vista. La Juve si è accaparrata un uomo e una persona che sarà di grande aiuto per il presente e per il futuro”.

Sulla difesa: “Rispetto allo scorso anno la Juve predilige giocare la palla, spesso ci si concentra più sul possesso palla e si perde di vista l’atteggiamento difensivo. Io credo che Sarri abbia sempre ottenuto dei risultarti importanti dal punto di vista del gioco perché aveva calciatori che sapevano palleggiare bene. Io credo che col passare del tempo si possano ottenere dei grandissimi risultati. La Juve ha grande qualità, ma è fisica rispetto al Napoli che aveva calciatori più brevilinei”.

Su De Ligt: “Credo che sia uno dei giovani più interessanti in assoluto nel suo ruolo al mondo. Cambiano le aspettative perché è stato pagato tanto alla sua età, tutti si aspettano che non sbagli nemmeno un passaggio. Anche se l’Ajax è un grandissimo club ha pressioni e ambizioni diverse”.

Su Sarri: “I cambiamenti portano delle difficoltà, serve tempo anche se alla Juve ne hai poco. Io ho grande stima e grande fiducia, serve tempo per assimilare i dettami del tecnico. Il tempo ci vuole, è stata un’estate molto travagliata, sembrava che l’allenatore non arrivasse mai. Io penso che la Juve ora inizi ad avere il suo atteggiamento”.