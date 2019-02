© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, non sta pensando per il momento a Mauro Icardi o a Paulo Dybala per la prossima stagione. Il presidente Florentino Perez è soddisfatto del rendimento di Karim Benzema ed è intenzionato a confermare il bomber francese anche per la prossima stagione