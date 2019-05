Real Madrid, i nomi per il post-Ramos: ci sono anche Koulibaly e Skriniar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il percorso di Sergio Ramos al Real Madrid potrebbe essere ai titoli di coda. Il capitano delle Merengues, a seguito di una discussione avuta con il patron blanco Florentino Perez, potrebbe lasciare Madrid. Sulle tracce dello spagnolo si diceva ci fosse anche la Juventus (grazie anche a Cristiano Ronaldo), ma quel che però fa notizia, è la lista dei possibili sostituti di Sergio Ramos.

Occhi anche in Italia - Tra questi vi sono Matthjis De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso, Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Per quest'ultimo - conferma il Mundo Deportivo - il Napoli ha rifiutato un'offerta da circa 90 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ascolta proposte a due cifre: servono almeno 100 milioni per provare ad imbastire una trattativa. Il Real Madrid - si legge - ci ha già provato qualche mese fa per il difensore senegalese, ricevendo ancora un due di picche dal Napoli. Per quanto riguarda Skriniar, invece, per i colleghi spagnoli basterebbero 60 milioni per strapparlo all'Inter.