© foto di J.M.Colomo

Si attende molto dal prossimo calciomercato Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli. Dopo una stagione vissuta a distanza siderale dalla Juventus prima in classifica il tecnico emiliano vuole competere per il titolo. Per farlo occorrono giocatori di altissimo livello, uno dei quali è già stato identificato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Ancelotti vorrebbe poter contare su Isco del Real Madrid per la prossima stagione. Assieme allo spagnolo Aurelio De Laurentiis starebbe valutando altri due profili fra i Blancos: il primo è quello di Casemiro, mentre il secondo porta a Marcelo laterale brasiliano già accostato alla Juventus.