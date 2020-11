Real, Zidane: "Contento per i ragazzi che spesso vengono criticati, fatto la partita giusta"

Dopo il successo contro l'Inter, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono partite importanti, l'abbiamo preparata bene. Avevamo una partita difficile ma abbiamo giocato con carattere e personalità facendo la partita giusta per stasera. Sono contento per i ragazzi che spesso sono criticati. Oggi sono contento per loro perchè il calcio è così, non puoi sempre vincere ma l'importante è dare tutto in campo e oggi abbiamo dato tutto".

Può essere il punto di svolta?

"Vogliamo sempre continuità e giocare bene ma non è sempre possibile vincere. La settimana scorsa abbiamo giocato benissimo, abbiamo fatto 75 minuti benissimo poi abbiamo preso gol ed è un disastro. Il calcio non è così. Mi spiace per l'Inter perchè all’andata hanno fatto una bella partita".

Un ricordo di Maradona.

"E' una notizia triste. Siamo tutti tristi per lui e per la famiglia. Tutti al mondo adoravano Maradona. Quello che ha fatto in campo ce l'ho sempre in testa anche perchè nell’86 avevo 14 anni. Quello che faceva in campo era unico".