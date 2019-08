Real, Zidane su Pogba: "È del Manchester United e dobbiamo rispettarlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa per presentare l'esordio in Liga contro il Celta, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha tracciato anche il punto della situazione su Paul Pogba, oggetto del desiderio suo e anche della Juventus:

"Pogba è del Manchester United e dobbiamo rispettare questa cosa".