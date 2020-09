Rebic è tutto del Milan. Ma è mistero sulle cifre del riscatto: le ipotesi in attesa del bilancio

Era nell’aria da un paio di giorni e ormai mancava soltanto l’ufficialità. Che è arrivata ieri: Ante Rebic è stato acquistato a titolo definitivo "e si lega al Milan fino al 30 giugno 2025".

Ipotesi - Il lieto fine - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha iniziato a essere chiaro quando giovedì Eintracht e Milan hanno ufficializzato la fumata bianca per André Silva: anche in questo caso cessione definitiva ai tedeschi, cosa che ha acceso immediatamente i riflettori sul destino di Rebic. I due, infatti, si erano trasferiti nell’ambito di uno scambio di prestiti biennale. Ma le esigenze dei club hanno preso il sopravvento: a Francoforte volevano il portoghese tutto per loro il prima possibile, senza attendere la fine del biennio, e lo stesso è valso a Milano per il croato. Stavolta operazioni sganciate una dall’altra, hanno precisato le società.

Mistero - Resta però il mistero sull’aspetto economico. L’Eintracht ha scritto sul proprio sito: "Entrambe le parti hanno hanno convenuto di non divulgare i termini del trasferimento". Comunicazione particolare, che ovviamente alimenta le dietrologie. In attesa di avere riscontri nero su bianco dai bilanci, circolano svariate ipotesi. I media tedeschi per esempio sostengono che per Silva l’Eintracht avrebbe versato circa 9 milioni: per il Milan un’evidente minusvalenza che però – è la tesi – sarebbe compensata dall’acquisto praticamente a zero (o poco più) di Rebic. Un’altra pista porta invece a due tranche da 9 milioni per André e qualcosa di simile per Ante. Non va dimenticato che la Fiorentina ha diritto al 50% dell’incasso dell’Eintracht per il croato. E il Milan di questi tempi è particolarmente interessato all’asse con la Viola.