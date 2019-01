Rebus Darmian: Juve fuori dai giochi, c'è l'Inter. Vrsaljko, riscatto difficile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter è pronta ad affondare il colpo per Matteo Darmian, terzino del Manchester United che vorrebbe rientrare in Italia visto il poco spazio tra le fila dei red devils. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il club nerazzurro è in primo piano con la Juventus che dopo l'offerta degli scorsi giorni rispedita al mittente s'è ritirata dalla corsa, decidendo così si trattenere Spinazzola.

La società inglese sta mollando sulla possibilità di cedere il calciatore in prestito oneroso a 4-5 milioni di euro con diritto di riscatto e non obbligo su pressione dello stesso calciatore. Un'apertura che potrebbe risultare decisiva e che avrebbe ripercussioni anche sul futuro di Sime Vrsaljko: l'Inter non è troppo convinta di riscattare il laterale croato dall'Atletico Madrid per 17.5 milioni di euro a causa dei suoi continui problemi fisici.