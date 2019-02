Red Bull Salisburgo: 4-0 senza Haidara, ma con un Dabbur super

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I playoff di Champions sono una vera maledizione per il Salisburgo (10 eliminazioni consecutive) ma in Europa League gli austriaci trovano subito l'habitat naturale: alla Lazio lo sanno bene. Il campionato nazionale già in pugno lascerà ai Tori Rossi la possibilità di concentrarsi al massimo sull'Europa: superato con qualche brivido il primo turno eliminatorio, ora il livello si alza e di fronte ci sarà il Napoli.

Entusiasmo alle stelle in casa Salisburgo, come ha rivelato anche il tecnico Marco Rose al sito ufficiale del club a commento del sorteggio che ha riservato agli austriaci il Napoli: "Siamo entusiasti di questo sorteggio, affronteremo un grande club. Sono stati ai vertici in Italia negli ultimi anni e non vediamo l'ora di affrontarli in questo ottavo di finale. Proveremo a crescere ancora grazie a questa sfida. Sentiamo tutti che è una grande sfida, è speciale per noi avere avversari del genere e arrivare a giocarci partite del genere"

Dopo la delusione in Champions League, archiviata, il cammino in Europa League è completamente differente: girone non facile, ma percorso netto fatto di sole vittorie. Il primo stop è arrivato dunque ai sedicesimi, con il ko in Belgio, prontamente riscattato con un perentorio 4-0 davanti al proprio pubblico.

Salisburgo-Shkendija 3-0

Shkendija-Salisburgo 0-1

Stella Rossa-Salisburgo 0-0

Salisburgo-Stella Rossa 2-2

Lipsia-Salisburgo 2-3

Salisburgo-Celtic 3-1

Salisburgo-Rosenborg 3-0

Rosenborg-Salisburgo 2-5

Salisburgo-Lipsia 1-0

Celtic-Salisburgo 1-2

Club Brugge-Salisburgo 2-1

Salisburgo-Club Brugge 4-0

Munas Dabbur da Nazareth è il capocannoniere dell'Europa League con 7 reti segnate. Israeliano, da 26 anni, si è laureato miglior marcatore in due campionati diversi (Svizzera e Austria) e ora punta a confermarsi a livello internazionale. Anche la Lazio lo conosce bene: due assist all'andata e la rete che aprì la clamorosa rimonta al ritorno l'anno passato. E' lui la stella della squadra, al punto che il Siviglia lo ha già prenotato per la prossima estate.

4-3-1-2 standard per Marco Rose, 40 anni, tecnico nativo di Lipsia. Poco turnover, ad eccezione del partner d'attacco di Dabbur con il giapponese Minamino e il norvegese Guldbrandsen a contendersi il posto. Il gioiello Haidara, passato al Lipsia, è però una mancanza importante rispetto al girone: attenzione anche al mediano Samassekou, pallino di Monchi e già obiettivo della Roma.

Walke; Lainer, Pongracic, Ramalho, Ulmer; Schlager, Samassékou, Junuzovic; Wolf; Minamino, Dabbur