Report della FIFA sul trasferimenti internazionali: spesi oltre 400 milioni per pagare gli agenti

Report della FIFA in merito ai soldi spesi nel 2020 dai club in commissioni per gli agenti nei trasferimenti internazionali. Nel complesso, il coinvolgimento degli intermediari nei trasferimenti internazionali nel 2020 è rimasto allo stesso livello del 2019, con 3.346 (20,4%) trasferimenti internazionali che hanno visto coinvolto un agente che ha rappresentato almeno uno dei club coinvolti nel trasferimento o il giocatore.

Le commissioni pagate per i servizi degli intermediari sono rimaste al considerevole livello di 496,2 milioni di USD (413.24 milioni di euro), che rappresenta poco meno del 10% dei soldi spesi in totale per i trasferimenti. I club inglesi, spagnoli, italiani, tedeschi, francesi e portoghesi hanno coperto 79,9% della somma totale.

Clicca qui per il report completo della FIFA