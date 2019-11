© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Curioso retroscena riportato da Radio Kiss Kiss Napoli e riguardante l'ultimo mercato estivo della società azzurra. Il ds Giuntoli, in particolare, aveva chiuso col Real Madrid per Theo Hernandez. Un'operazione tempestiva con cui la società azzurra era riuscita a bruciare la concorrenza di Maldini e del Milan.

La trattativa però, racconta l'emittente, è saltata per preciso volere del giocatore che ha legato la propria decisione al troppo caos presente al Napoli. Preferendo di fatto Milano ed il Milan senza coppe piuttosto che la società azzurra.