Retroscena Parma, il presidente Krause ha chiuso l'affare Brunetta in Groenlandia

Sempre attivo sui social, il presidente del Parma Kyle J. Krause ha condiviso un momento curioso ed emozionante di una delle ultime operazioni in entrata dei crociati. Il patron ha infatti postato una sua foto mentre dieci giorni fa era in Groenlandia, in occasione di uno scalo, per finalizzare il trasferimento di Juan Brunetta a Parma. Di seguito, il post del numero uno emiliano: