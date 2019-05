© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Alla Roma sto bene, ma chi non andrebbe alla Juve?": parola di Nicolò Zaniolo, assicura il Corriere di Torino. Secondo il quotidiano piemontese, il giovane talento della Roma avrebbe risposto così, in discoteca, a un gruppo di tifosi che gli chiedevano lumi sulla possibilità di vestire il bianconero. Il tutto prima di salutarsi con un "Ma decide la Roma". Parole in sintonia con vecchi post social, in cui il classe '99 esultava per i successi della Juve di Conte. I bianconeri, in ogni caso, sono pronti all'assalto.