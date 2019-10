© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Fiorentina Franck Ribery nella giornata di ieri ha rilasciato una lunga intervista al giornale tedesco Bild. L'ex stella del Bayern Monaco, che nel botta e risposta ha parlato molto bene di questi primi mesi a Firenze, ha rivelato le offerte che gli sono giunte la scorsa estate, quando era svincolato: "Mi voleva l'Eintracht Francoforte ma volevano solo darmi un contratto di un anno e non è mai stata un'opzione per me. In più volevo cambiare, non restare in Bundesliga. C'erano anche club di Premier ma ho scelto la Fiorentina", ha detto.