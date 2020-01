© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ricardo Rodriguez vuole il Fenerbahce. A uscire allo scoperto, il procuratore del terzino del Milan Gianluca Di Domenico ai microfoni della tv turca 'Trt Sport': "Il giocatore - ha detto - è stato recentemente a Istanbul per una vacanza e gli piacerebbe vivere lì. E' una delle città più belle al mondo e il mio giocatore vuole giocare nel Fenerbahce. Non c'è ancora l'accordo, ma se la società turca vuole si può arrivare a un accordo in tempi rapidi".