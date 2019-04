Riforma Champions: 4 gironi da 8, stop retrocessioni a stagione in corso

© foto di Imago/Image Sport

L'Equipe di oggi svela il format della Champions League a partire dal 2024. Come aveva lasciato intendere Andrea Agnelli, che aveva espresso la volontà di giocare più partite internazionali, le 32 partecipanti verranno divise in 4 raggruppamenti da 8. Quattordici partite per squadra nella fase a gironi anziché sei, con le prime quattro non solo ad accedere agli ottavi di finale ma a qualificarsi automaticamente alla Champions League dell'anno successivo.

Per le eliminate cambia la prospettiva, nessuna retrocessione nell'Europa League della stagione in corso ma uno scenario che cambierà a seconda della posizione in classifica: le quinte classificate si qualificano per la fase a gironi della Champions League seguente; seste e settime daranno vita a quattro scontri diretti, dalle quali usciranno 4 vincenti che parteciperanno alla fase a gironi della Champions League la stagione successiva, mentre le eliminate parteciperanno all'Europa League nella stagione seguente. Le ottave e ultime classificate, invece, si qualificano ai turni preliminari dell'Europa League per la stagione successiva.