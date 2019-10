Rimpianto Håland, Boni: "Non solo Napoli, c'era anche la Juventus"

Loris Boni, osservatore specializzato nel calcio norvegese, ripercorre il mancato approdo dell'attaccante Erling Braut Haland, oggi stellina del Salisburgo, sulle colonne de Il Mattino: "Fu proposto nel 2018. Era al Molde e all'epoca sarebbe venuto via per 5 milioni più qualche bonus". Tra le squadre italiane che avrebbero potuto affondare, però, non c'era solo il Napoli: "Su tutte la Juve. Aveva una specie di opzione, poi decaduta. A questo punto penso che andrà al Manchester United, soprattutto se rimanesse in panchina Solskjaer, suo connazionale e colui che l'ha fatto esordire al Molde. Sarebbe perfetto per Ancelotti, ma il Napoli dovrebbe presentarsi con 50 milioni in mano".