Rinnovo o addio? Il PSG non ha ancora deciso su Thiago Silva. Everton e Milan alla finestra

In casa PSG è già tempo di pensare alla prossima stagione. Conclusa la Ligue 1 e messo in bacheca l’ennesimo titolo di campioni di Francia, i parigini hanno ancora in ballo la Champions League (dopo aver eliminato il Borussia Dortmund agli ottavi) e contestualmente devono già pensare alla prossima stagione che salvo sorprese prenderà il via il 22 agosto.

Thigo Silva come Icardi. E’ motivo di discussione fra Tuchel e Leonardo - Secondo la ricostruzione di Footmercato le visioni sul mercato fra il tecnico tedesco e il direttore sportivo sono piuttosto diverse. Detto di Mauro Icardi, con Leonardo che sta provando a riscattarlo dall’Inter nonostante il parere contrario di Tuchel, un altro dei nomi al centro del dibattito è quello di Thiago Silva. 35 anni, è in scadenza il prossimo 30 giugno, fra circa un mese. In questo caso, Tuchel vorrebbe trattenere il suo capitano, mentre Leonardo sta scandagliando il mercato dei difensori per capire se è possibile trovare altro. Le trattativa per il rinnovo col brasiliano ci sono e hanno portato ad una base di accordo per 1 anno più 1 di opzione, ma la firma ancora non è arrivata proprio per questi motivi. E così a 35 anni inoltrati, dopo 8 stagioni all’ombra della Tour Eiffel, Thiago Silva potrebbe lasciare la Francia. Destinazioni possibili? Attenzione all’Everton di Carlo Ancelotti. Ma pure al Milan per quello che sarebbe un ritorno clamoroso da parte del brasiliano.