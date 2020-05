tmw Everton, tentativo per Thiago Silva: la situazione

Contratto in scadenza, futuro molto probabilmente lontano dal PSG. Thiago Silva in questi giorni deciderà la sua prossima destinazione. E ci prova l’Everton di Carlo Ancelotti. Primi approcci tra le parti. Sullo sfondo resta sempre il Milan, che però non ha ancora avanzato una proposta. Mentre nelle prossime settimane la società inglese potrebbe formulare un’offerta concreta tale da poter convincere il difensore a ritrovare il suo ex allenatore. Lavori in corso all’Everton, nel mirino c’è Thiago Silva...