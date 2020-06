Riparte il campionato, Gravina: "Il giorno in cui la Francia ha annunciato lo stop il più difficile"

Gabriele Gravina ai microfoni di 'Radio 24. Il numero uno della FIGC ha parlato del momento più difficile, a suo avviso, degli ultimi mesi: "Il giorno più difficile è stato quello in cui la Francia ha annunciato lo stop definitivo dei suoi campionati. Quando nel panorama internazionale una delle big five viene meno sai che questo può avere un peso. Ma noi abbiamo sempre mantenuto la barra dritta e, coordinandoci con la UEFA, siamo andati avanti", ha detto Gravina che prosegue. "Ora andiamo avanti consapevoli che ci sono dei rischi, non solo legati alla curva epidemiologica ma legati al nostro mondo. Gli ultimi 2-3 mesi hanno fatto sì che ognuno di noi abbia potuto sviluppare anticorpi e acquisire energie per provare ad arrivare a una chiusura di questi tornei. E poi riavviare una nuova stagione con maggiore serenità".

