Riparte la Coppa Italia - Insigne, Ronaldo e Lukaku inseguono Scamacca e Vano

Riparte la Coppa Italia, è caccia anche al titolo di capocannoniere della competizione. Che potrebbe finire anche ex aequo in Serie B o C. Al momento, infatti, la classifica marcatori è guidata dal duo Scamacca-Vano, rispettivamente in forza all’Ascoli e al Carpi, appaiati a 4 gol. Tra i giocatori ancora in corsa, il grande favorito pare Lorenzo Insigne, che scenderà in campo domani contro l’Inter: il capitano del Napoli ha siglato 3 reti (2 rigori) finora. Seguono Calhanoglu del Milan, Lukaku dell’Inter e la coppia Dybala-Ronaldo della Juve a quota 2 reti.