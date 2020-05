Ripresa Serie A, recuperi il 13 giugno? Ok di Inter e Lazio, ma poco appeal internazionale

All’interno della Lega Serie A sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di ripartire il 13 giugno con i 4 recuperi della 25° giornata (quindi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma). Un’idea, questa, che secondo Tuttosport trova il favore soprattutto dell’Inter e del suo ad Beppe Marotta ma pure della Lazio, società comunque “disinteressata” visto che non ha recuperi in ponte.

Le controindicazioni - Far riprendere la serie A dopo 3 mesi di stop con 4 recuperi e quindi senza l’organico completo rischia di far perdere appeal internazionale al nostro campionato. Gli occhi di molti tifosi a giro per il mondo saranno inevitabilmente concentrati sulle ripartenze dei principali campionati europei (in quei giorni, salvo stravolgimenti, dovrebbero riprendere anche Liga e Premier League) e una Serie A con sole 4 partite potrebbe voler dire partenza ad handicap agli occhi del pubblico internazionale.