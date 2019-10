Ritorno alla difesa a quattro: come può cambiare la Samp con Ranieri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dilly ding, dilly dong. Non sarà la campanella per richiamare all'ordine dei tempi del Leicester, ma da oggi mister Claudio Ranieri avrà il difficile, ma per niente impossibile, compito di rialzare una squadra ferita come lo è in questo momento la Sampdoria. Tre punti soli in classifica, sei sconfitte su sette gare disputate e mai l’impressione, se non in rare eccezioni, di essere in partita. Ieri sera l'arrivo nel capoluogo ligure, oggi la presentazione alla stampa e il primo allenamento per l'ex tecnico campione d’Inghilterra con le Foxes chiamato da Massimo Ferrero a sostituire Eusebio Di Francesco. Si attende un cambiamento mentale della squadra ma anche un cambiamento tattico rispetto alle ultime uscite.

Ritorno ad una difesa a quattro - Con ogni probabilità si passerà alla difesa a quattro davanti ad Audero. Con ogni probabilità sarà Bereszynski a tornare ad occupare la posizione che più è adatta alle sue caratteristiche con due fra Ferrari, Colley, Murillo e Chabot al centro e Murru a sinistra. E’ proprio sulla mancina però che potrebbe insinuarsi un dubbio, il condizionale è più che mai d’obbligo, visto che Ranieri ancora non ha conosciuto il gruppo, con Augello che scalpita dopo un inizio di stagione in cui non è mai stato impiegato.

4-4-2 o 4-2-3-1 - Nonostante il 4-2-3-1 sia uno schema utilizzato da Ranieri, potremmo ipotizzare un impiegato di un normale 4-4-2 nelle prime gare con Ekdal sicuro in cabina di regia e Vieira, vista l’indisponibilità di Linetty, al suo fianco a fare legna ma attenzione a Bertolacci, acquisto delle ultime settimane a parametro zero. Gli esterni potrebbero essere a destra Depaoli, una delle poche note liete di questo inizio di stagione, e a sinistra Jankto mentre in attacco Quagliarella potrebbe godere di diversi partner d’attacco da Rigoni a Bonazzoli passando per Caprari, il rientrante Maroni e Ramirez. In caso di tre giocatori ad innescare il centravanti si potrebbe pensare ad una linea formata da Caprari, Gaston Ramirez o Rigoni e Jankto o Maroni sulla sinistra. Tante idee tattiche che verranno probabilmente svelate questa mattina, ma una certezza: far rialzare la testa alla Sampdoria.