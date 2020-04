Ritorno in Argentina? Pastore: "No, voglio onorare il contratto con la Roma fino al 2022"

Javier Pastore, trequartista della Roma, durante la trasmissione argentina 'Showsport' ha parlato del suo possibile ritorno in Argentina e, nello specifico, al Tallares, società nella quale è cresciuto. "Ho 30 anni, posso dare ancora molto al calcio in Europa e alla Roma, che ha creduto in me. In questo momento nella mia testa ho solo questo, se sarà possibile onorerò il contratto con la Roma fino al 2022".