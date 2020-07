Rivaldo: "Sono davvero preoccupato, col Napoli grosso pericolo per il Barcellona"

Rivaldo, storica leggenda del Barcellona, ha parlato con grande sfiducia della prossima sfida di Champions League tra gli azzurri e i blaugrana, in programma l'8 agosto: "C'è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione", le sue dichiarazioni per Betfair.