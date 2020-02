vedi letture

Rivedi Commisso: "I miei giocatori devono essere più duri in campo"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista a DAZN parlando della propria carriera da calciatore in riferimento anche alla sua squadra: "Non ero un grande atleta, fumavo... anche nello spogliatoio. Però ero tough... duro! Credo che i miei giocatori debbano essere più duri, quando hanno fatto male sia a Pezzella che allo stesso Ribery nessuno si è arrabbiato abbastanza e non si è fatto capire agli avversari che queste cose non si fanno". In basso il video.