© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dzeko s'è allenato oggi con noi, non s'è allenato gli altri giorni ma oggi ha fatto allenamento con noi ed è pronto per giocare". Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato delle condizioni fisiche di Edin Dzeko. Ma poi non volendo dare indicazioni di formazione, il tecnico portoghese in un secondo passaggio ha risposto così: "Dzeko non giocherà domani". In basso il video.