Rivedi la gioia di Calafiori dopo il primo gol con la Roma: "Ho coronato un sogno"

Calafiori dopo il primo gol con la Roma: "Ho coronato un sogno"

Una serata da ricordare per Riccardo Calafiori, che ha raccontato a Sky Sport la gioia indescrivibile per il suo primo gol con la maglia della Roma: "Non so da quanto lo sognavo, più bello di così è difficile. È un'emozione grandissima, se ci fosse stato il pubblico sarebbe stato meglio ma mi accontento".

Hai lavorato tantissimo, la bella fine di una storia particolare.

"È stato il periodo più difficile ma ora quello più bello della mia vita. Tanto lavoro, tanto impegno e alla fine sono nato per giocare a calcio. Ho coronato un sogno. Ho finito un percorso e ne ho iniziato un altro".