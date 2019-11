Il tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, nella sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche di Sensi e Barella, dopo le parole di Conte della settimana scorsa: "Non so cosa sia successo. Per noi sono due giocatori importanti che giocano in Nazionale. Non hanno l'esperienza di chi è abituato a scendere in campo in Champions ma se sono qui è perché sono tra i migliori calciatori italiani. Con noi hanno sempre fatto bene, siamo contenti di averli qui con noi e miglioreranno ancora".

