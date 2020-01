© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid Ernesto Valverde, tecnico dei catalani, ha parlato in conferenza stampa, sia del match che delle voci di mercato legate al futuro di Arturo Vidal, obiettivo caldo per l'Inter: "È un giocatore del Barcellona e non possiamo pensare che se ne vada. Conto su di lui, vedremo se giocherà contro l'Atletico".