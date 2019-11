© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini nella conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano ha parlato anche di Mario Balotelli. Di quanto gli è accaduto in occasione del penultimo match di campionato al Bentegodi contro l'Hellas Verona e della sua mancata convocazione: "Il calcio e lo sport in generale deve unire, non distruggere. Mario è un giocatore al quale voglio bene, l'ho fatto giocare quando era ragazzino. E' ancora in età per fare molto però, qualora dovesse essere richiamato, sarà solo perché sta facendo bene e perché può essere utile alla Nazionale. Poi è chiaro che in quel momento lì uno può pensare di chiamarlo, ma quella è un'altra situazione un po' diversa. Ma sembra si faccia un po' di difficoltà a capire questa cosa. Purtroppo siamo nel 2020 e ancora si fa discriminazione per il colore della pelle: non è una cosa semplice da cambiare in alcune persone". In basso il video.