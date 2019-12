© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ernesto Valverde quest'oggi in conferenza stampa ha commentato in conferenza stampa le notizia riguardanti l'interessamento dell'Inter per Arturo Vidal: "Cosa posso dire riguardo un'informazione che non abbiamo dato noi - ha dichiarato l'allenatore del Barcellona -. Ognuno può dire quel che vuole. E' una notizia che viene dall'Inter e non da noi, il mercato è ancora chiuso. Rimangono tre partite prima della fine dell'anno. Arturo Vidal è un nostro giocatore e conteremo su di lui fino a quando lo riterremo opportuno". In basso il video.