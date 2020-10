Rivoluzione Champions in vista: Amazon in pole per il mercoledì Champions 2021

Calcioefinanza racconta la possibile rivoluzione sul calcio in tv per la Champions in streaming dal 2021. Amazon Prime Video in pole per trasmettere la Champions League in streaming in Italia dal 2021. Secondo quanto riporta Radiocor, il servizio streaming americano si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all’asta dalla Uefa per trasmettere le partite di Champions League nel triennio 2021-24. In particolare Prime Video dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per stagione. Per gli altri pacchetti all’asta sarà necessario un rilancio da presentare il prossimo 15 ottobre. In gara ci sono anche Sky, Dazn e Mediaset.